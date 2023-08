Moins d’un quart des VP est fabriqué en Europe

L’hégémonie de l’Asie dans la production de véhicules motorisés se confirme avec les dernières statistiques de l’ACEA, publiées le 10 août 2023. Au travers de graphiques et de diagrammes, l’association des constructeurs européens d’automobiles a analysé la fabrication mondiale de voitures en 2022 et démontré que la Chine en concentrait 34%, dépassant ainsi largement son challenger, l’Europe, et ses 19%. Sur la troisième marche du podium, l’Amérique du Nord représente 15% des sorties d’usines, tout comme le groupement Japon/Corée. Les 17% restants se partagent entre l’Asie du Sud (11%), l’Amérique du Sud (3%) et le duo Moyen-Orient/Afrique (3%).

Le Vieux continent – comprenant les 27 États membres de l'UE, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Macédoine du Nord, la Russie, la Serbie, la Turquie, l'Ukraine, le Royaume-Uni et l'Ouzbékistan – a pourtant vu son nombre d’usines d'assemblage, de moteurs et de batteries automobiles augmenter l’an dernier puisqu’il en compte désormais 322 contre 301 en 2021. Dans le détail, 213 se trouvent dans l'UE, contre 194 en 2021, et 127 fabriquent des voitures quand 71 sont spécialisées dans la production de bus, 56 de camions ou encore 46 de fourgonnettes (véhicules utilitaires légers). Sans oublier que 71 d’entre elles construisent aussi des moteurs et 42 des batteries.

En Europe, la France ne peut pas rivaliser avec l’Allemagne

Au total, ce sont donc 2,2 millions de véhicules commerciaux lourds (camions, bus et fourgonnettes) qui ont été manufacturés en Europe, plus particulièrement dans 17 pays membres de l’UE.

« Cette carte comprend les sites de production de moteurs de la plupart des membres de l'ACEA, mais omet la transmission, la carrosserie et toute autre usine de pièces de véhicules. Les fournisseurs automobiles, de nombreux fabricants de véhicules et de moteurs de petite taille et les carrossiers personnalisés ne sont pas inclus dans cet aperçu », précise l’ACEA.

Toutefois, toutes les régions ne contribuent pas à ce rendement de la même manière. Ainsi, l’Allemagne surpasse ses voisins, France comprise, en dénombrant sur son territoire 54 usines d'assemblage et de production d'automobiles sur les 213 implantées dans l’UE (dont 24 de VP et 12 dédiées aux batteries électriques). Avec 31 usines, l’Hexagone se place deuxième devant l’Italie mais peine à s’imposer dans le milieu de l’électrification avec seulement 5 sites de batteries. Un taux qui devrait néanmoins s’améliorer grâce aux divers plans de relocalisations avancés par plusieurs constructeurs tricolores tels que Renault avec la Refactory de Flins et la promesse de produire la future R5 à Douai ou Stellantis investissant dans sa chaîne d’assemblage à Poissy.