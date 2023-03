Moins de 6 000 euros pour la Seat MÓ 50

Conçu pour un déplacement urbain, le Seat MÓ 50 peut être appréhendé par des conducteurs de plus de 14 ans sur présentation du brevet de sécurité routière. Le deux-roues 100 % électrique propose trois modes de conduite à savoir Eco, City et Sport. Il est équipé d’un moteur de 4 kW et d'une batterie lithium-ion. En termes de performances, il affiche une autonomie 172 kilomètres avec une charge complète. Notons que cette opération nécessite un temps de charge allant jusqu’à 6 heures. Par ailleurs, sa vitesse de pointe est plafonnée à 45 km/h. Sous la selle, il bénéficie d'un espace de rangement pouvant accueillir deux casques et une connectivité améliorée.

Le Seat MÓ 50 est disponible à la commande en deux teintes : Gris Barcelona et Bleu Tarifa. Il est affiché à partir de 5 900 euros (hors déduction du bonus gouvernemental de 900 euros) ou en LLD à 89 euros par mois (location avec option d’achat sur 37 mois et 15 000 kilomètres) avec un premier apport de 900 euros. Les premières livraisons sont attendues fin mars 2023.

En outre, la gamme Seat MÓ, dédiée à la micro-mobilité, est également composée des eScooter 125 Performance (133 km d’autonomie) et eScooter 125 (125 km d’autonomie). Sans oublier la trottinette Seat MÓ 65, elle aussi 100 % électrique, capable de fournir une autonomie de 65 kilomètres. La marque espagnole s’est associée à sa concurrente, Silence, pour fabriquer ses deux roues dans l’usine de Sant Boi de Llobregat, près de Barcelone.