Mondial 2022 : une recette lucrative pour le groupe Renault

397 812 visiteurs ont poussé les portes du Parc des Expositions lors du Mondial de Paris entre les 18 et 23 octobre derniers. Une fréquentation saluée par le groupe Renault qui a pu nourrir son portefeuille de commandes et enregistrer des milliers de nouveaux leads.

À l'issue du Mondial de l’Automobile, le groupe Hopscotch (co-organisateur et producteur de l’événement) et le groupe Renault criaient de concert que cette 89e édition était un franc succès. « Nous aimons les gens qui aiment les voitures. Les salons de l’automobile sont éternels », applaudissait d'ailleurs Arnaud Belloni, directeur marketing de la marque Renault.

Il faut dire qu’il paraissait impossible de rater la marque tricolore. Installés sur un stand de 1 500 m2 dans le hall 6, les concept-cars, show-cars et nouveaux modèles de série (soit dix au total) ont attiré tous les regards. L’entreprise au losange confirme ainsi la vente de 500 véhicules au cours des six journées publiques, ce qui renforce la décision de la marque d’être présente lors des salons automobiles. Et, qui plus est, lorsque ceux-ci sont organisés dans l'Hexagone. Dans le détail, le nouvel Austral E-Tech hybride est le premier véhicule vendu et la technologie E-Tech (hybride + électrique) représente 86 % des prises de commandes. Enfin, 1 100 leads ont montré leur intérêt pour la gamme Renault.

Par ailleurs, la boutique d’objets dérivés « The Originals » a permis de générer 100 000 euros de chiffre d’affaires. Près de 4 000 personnes ont conclu leur visite du stand Renault avec un souvenir à emporter.

300 commandes confirmées chez Dacia

Chez Dacia, l'enjeu de ce Mondial était de présenter au grand public sa nouvelle identité visuelle. Le bilan est également satisfaisant, avec près de 300 commandes et autant de leads qui ont été transmis au réseau de distribution. 96 % des commandes ont été enregistrées auprès des clients particuliers, et 60 % des commandes portent sur les motorisations GPL, Eco-G et électriques.

Enfin, l’iconique Alpine A110 soufflait également ses 60 bougies, au Mondial de l’Auto, là même où elle avait été présentée pour la première fois en 1962. Cet anniversaire a été célébré notamment avec la présentation en première européenne de l’A110 R. Preuve de ce succès, 200 pré-réservations ont été enregistrées sur le stand Alpine en vue de l’ouverture des commandes en fin d’année.