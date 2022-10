Mondial de l'Automobile : Le constructeur vietnamien VinFast revient à Paris avec ses VF6, VF7, VF8 et VF9

Le constructeur vietnamien VinFast entend bien profiter du Mondial de l'Automobile pour se faire un nom en France. C'est d'ailleurs dans l'Hexagone que la marque s'apprête à ouvrir son premier showroom européen. Un lieu situé boulevard Malesherbes à Paris.

Si les automobilistes français ont d'ores et déjà pu découvrir de près le SUV électrique VF8, le reste de la gamme VinFast n'a pas encore pu être approché. Au cours de l'événement parisien, les visiteurs auront donc la possibilité de découvrir sur le stand de la marque quatre modèles - uniquement des SUV 100 % électriques - les VF6, VF7, VF8 et VF9, couvrant les segments B (SUV citadin) à E (grand SUV). Si les deux premiers ont été conçus conjointement par VinFast et Torino Design, les deux derniers sont l'œuvre du carrossier Pininfarina et peuvent déjà être réservés en ligne.

VinFast était déjà présent Porte de Versailles en 2018

« Les débuts internationaux au Mondial de l’Automobile de Paris en 2018 [avec les modèles Lux A et Lux SA 2.0, ndlr] ont confirmé la capacité du Vietnam à produire des voitures. VinFast est fier de revenir au Mondial de l’Automobile de Paris en 2022 pour démontrer que le Vietnam est non seulement capable de fabriquer des voitures, mais aussi de faire un grand pas vers la révolution électrifiée. Avec l’engagement de rendre les véhicules électriques accessibles à tous, VinFast dévoile au salon quatre modèles accompagnés de politiques commerciales et de garantie constructeur exceptionnelles », fait savoir Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et P-DG de VinFast.