Mondial de l'Automobile : le SUV électrique Jeep Avenger, future vedette du stand Stellantis

Appartenant à la galaxie Stellantis, le constructeur américain Jeep sera bien présent au Mondial de l'Automobile. Mieux, la marque ne viendra pas les mains dans les poches mais avec une surprise de taille : son nouveau SUV citadin 100 % électrique baptisé Avenger. Situé dans la gamme en-dessous de l'actuel Renegade, cet inédit modèle sera présenté en première mondiale sur le salon parisien.

Produit dans l'usine Stellantis de Tychy, située en Pologne, le Jeep Avenger est avant tout destiné au marché européen mais sera également commercialisé au Japon et en Corée du Sud. Ce SUV citadin – cousin des DS 3 Crossback E-Tense, Opel Mokka-e et Peugeot e-2008 – devrait avancer une autonomie électrique d'environ 400 kilomètres et « offrira une garde au sol, des angles d'attaque et de fuite impressionnants pour son segment, un intérieur moderne et technologiquement avancé avec beaucoup d'espace pour les personnes et les bagages », promet Jeep dans un communiqué.

L'Avenger est le premier modèle 100 % électrique de Jeep

Future vedette du stand Stellantis lors de la Paris Automotive Week d'octobre prochain, « ce SUV moderne, amusant et émotionnel plaira à un nombre croissant de clients qui recherchent une alternative compacte, moderne, dotée des capacités d'une Jeep et entièrement électrique face aux acteurs actuels », prophétise Antonella Bruno, directrice de Jeep Europe chez Stellantis.

Le Jeep Avenger est surtout le premier véhicule de la nouvelle offensive 100 % électrique de la marque Jeep en Europe. Cette dernière prévoit en effet de lancer quatre modèles zéro émission sur ce marché clé d'ici à 2025, « dans les principaux segments de volume », conformément au plan Dare Forward 2030 de Stellantis.