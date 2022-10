Mondial de l'Automobile : Quel programme pour les marques de Stellantis ?

Au sein de Stellantis, toutes les marques ne prendront pas part à l'édition 2022 du Mondial de l'Automobile, cette « grande fête de l'automobile », comme aime à le rappelle Serge Gachot, le directeur de l'événement. Peugeot a décidé de jouer le jeu en se déplaçant au Parc des expositions de la Porte de Versailles (Paris 15) pour présenter au public ses dernières nouveautés électrifiées.

Mondial de l'Automobile : Les coups de pattes du Lion

Après un début de carrière très honorable en thermique comme en 100 % électrique, la deuxième génération de Peugeot 208 ne passe pas encore par la case restylage mais fait évoluer sa mécanique zéro émission.

L’étonnant coupé Peugeot 408 à l’honneur

La star du stand Peugeot, c’est elle : la nouvelle 408. « Ni berline, ni SUV », elle s’offre une silhouette de fastback. C’est-à-dire de coupé quatre-portes surélevé. Bâtie sur la plateforme EMP2 de l’ex-Groupe PSA et reprenant la présentation générale de la dernière génération de Peugeot 308, ce véhicule se distingue de la compacte par de nombreux éléments de design. Si l’on retrouve les fameux crocs acérés du félin le long de la face avant, on découvre également une nouvelle interprétation de la calandre à facettes verticales et intégrant le nouveau blason du lion sur sa grille couleur caisse. À l’arrière, la découpe inversée du pare-chocs et la signature lumineuse à trois griffes côtoient les « oreilles de chats » qui prolongent la ligne de toit comme autant de détails rendant l’ensemble homogène dans son avant-gardisme sans être surchargé.

Produite en France, à Mulhouse, la Peugeot 408 ouvrira son carnet de commandes lors du Mondial pour de premières livraisons annoncées fin 2022, début 2023. Côté tarifs, seul celui de la très exclusive version de lancement Edition One a été communiqué par la marque. Il faut compter 50 600 euros pour s’offrir un exemplaire de cet étonnant véhicule d’abord lancé en version plug-in hybrid 180 ou 225 ch, avant que la gamme ne s’étoffe d’une déclinaison 100 % électrique assez logiquement baptisée e-408.



DS Automobiles ne fera pas de la figuration

La marque premium de Stellantis tiendra salon avec sa gamme électrifiée E-Tense et quelques surprises. DS Automobiles ne pouvait pas manquer le rendez-vous du Mondial de l’Automobile. C’eut été une faute si le constructeur faisait l’impasse sur Paris, lui qui mise sur le charme de la capitale et tout ce qu’elle peut représenter à l’étranger pour bâtir sa gamme (finitions Rivoli, Opéra, Trocadéro, Louvre, …).

L’ensemble de la gamme électrifiée – hybride rechargeable ou 100 % électrique – est mise à l’honneur. Une occasion de redécouvir ces différentes technologies proposées en plusieurs niveaux de puissance. L’événement est aussi l’occasion de présenter le restylage du SUV DS 7 Crossback, désormais plus sobrement appelé DS 7 mais aussi du petit DS 3 Crossback. Un modèle lancé en grande pompe dans les allées de la Porte de Versailles lors du dernier Mondial, en 2018. Les visiteurs auront également la possibilité de découvrir une inédite déclinaison de la grande routière DS 9.