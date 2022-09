Mondial de l'Automobile : Les marques de Renault Group présenteront six premières mondiales

Prévue du 17 au 23 octobre 2022, la prochaine édition du Mondial de l'Automobile accueillera en ses murs Renault Group. Le groupe automobile français établi à Boulogne-Billancourt fera le déplacement avec ses marques Renault, Dacia, Alpine et Mobilize (nouvelles mobilités), sans oublier Hyvia, sa co-entreprise avec Plug Power dédiée à la mobilité hydrogène.

La Paris Automotive Week « sera l'occasion pour chaque marque de présenter en exclusivité, et a minima, une première mondiale ainsi que plusieurs véhicules emblématiques de leur gamme, leurs innovations et leurs partenariats », fait d'ores et déjà savoir le constructeur. Ainsi, six véhicules inédits - sous la forme de concepts-car ou plus proches de leur version de série - seront montrés au public.

Un concept-car attendu chez Alpine

Marque sportive et premium du groupe automobile français, Alpine est appelée à développer sa gamme dans les prochaines années, tout en s'électrifiant, comme l'a annoncé Luca de Meo fin juillet. Aux côtés des monoplaces de l'écurie Alpine F1 Team sera donc présenté un concept-car « incarnant le futur de la stratégie produit et de la transformation de la marque ». Alors SUV ou berlinette électrique succédant à l'Alpine A110 de 2017 ? Il faudra encore patienter pour le savoir.

Dacia change de visage

Il n'y aura pas vraiment de nouveauté sur le stand Dacia. Alors que l'on attendait de la marque la version hybride du monospace-SUV Jogger, Dacia fera le déplacement avec... sa nouvelle identité visuelle. Les clients et visiteurs pourront donc (re)découvrir les Spring, Sandero, Jogger et Duster arborant le nouveau logo de la marque.

Des nouveautés chez Renault !

Si la nouvelle Renault Mégane E-Tech et le Renault Austral attireront inévitablement les foules, le Losange