Mondial Pare-Brise et Glass Auto Service à céder !

PHE devra désormais faire sans ses enseignes de vitrages, condition sine qua none à la reprise du groupe de distribution par D'Ieteren.

Si la Commission européenne a autorisé l'acquisition de PHE par D'Ieteren, la reprise est toutefois subordonné au respect intégral des engagements proposés par D'Ieteren dont celui de céder Mondial Pare-Brise et le label Glass Auto Service dans leur intégralité.

Le Commission en effet estimé que le cumul dominant des enseignes de vitrages qui serait détenu par D'Ieteren après le rachat (Carglass, Safelite, Autoglass, Mondial Pare-Brise et Glass Auto Service) pourrait entraîner une hausse des primes d'assurance pour tous les consommateurs français par manque de réel concurrence et alors que les assureurs couvrent plus de 80 % des sinistres bris de glace.

« Compte tenu de la position de leader de Carglass sur le marché français de la prestation de services de réparation et de remplacement de vitrages de véhicules, la Commission craignait que l'opération n'entrave la concurrence dans le domaine des services de réparation et de remplacement de vitrages de véhicules en France » a expliqué l’instance européenne dans un communiqué.

Et de poursuivre : « Carglass effectue déjà trois fois plus de réparations de vitrages de véhicules que son concurrent le plus proche. Elle se distingue également des réseaux concurrents par une image de marque forte, reconnue par la plupart des consommateurs. »

PHE devra donc désormais faire sans ses enseignes de vitrage. Le groupe avait acquis Mondial Pare-Brise en mars 2017, racheté à Feu Vert. Il a ensuite fait l’acquisition de Glass Auto Service en juillet 2018. Des investissements stratégiques dans le vitrage stoppés net. Le coup est rude aussi bien pour le distributeur que pour les franchisés.

Reste à savoir à qui et à quel prix sera céder le deux enseignes avec une opération pilotée par le leader mondial du remplacement de vitrage qui assurément, bien qu'obligé, ne fera pas de cadeau à ses futurs concurrents. A suivre.