Mondial Pare-Brise s'offre un nouveau site

À l'occasion de ses 20 ans, Mondial Pare-Brise a redéfini son image et son identité à l'aide de l'agence de design Carré Noir, déjà déployé dans plus de 130 centres. D'ici 2023, les 365 centres arboreront tous les nouvelles couleurs de la marque. Plus récemment, le réseau a également renouvelé son site internet axé sur le parcours client. La prise de rendez-vous s'appuie en temps réel sur un nouveau système de pilotage de l'activité déployé dans tous les centres. Ce dernier garantit aux clients une prise en charge rapide et la disponibilité de véhicules de courtoisie. De leur côté, les centres peuvent mieux planifier leur activité et commander instantanément les pièces nécessaires. De plus, un espace est dédié aux professionnels et aux assureurs pour répondre à leurs questions.

Par ailleurs, le site, également conçu pour une consultation mobile, regroupe plus de 1 000 pages d'informations sur l'entreprise et les centres. Chaque adhérent possède sa propre page personnalisée qui présente son équipe et les services proposés. Le client a ainsi directement accès aux notes de satisfaction, aux commentaires et bénéficie de divers critères de recherche (type d'intervention, de véhicules, assurance…). Enfin, les offres d'emplois au sein du réseau sont également disponibles depuis ce site.