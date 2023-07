Montée en puissance pour le spécialiste de l'inspection automobile Macadam

Annoncé en mars 2023, Macadam Europe confirme le rachat effectif au 1er juillet des services d’inspection de fin de contrat et des services de réseau de vente au détail de SGS Automobiles. D'ici à 2024, l'entreprise vise à consolider toutes les opérations et tous les outils, dans le système informatique Macadam actuel. Pour réussir cette intégration, le spécialiste a élaboré un plan global connu sous le nom de "Macadam ONE". Le projet repose sur trois principes fondamentaux : "un seul système informatique, un focus client animé par une équipe de professionnels de l’automobile".

Une présence étendue à travers l'Europe

Au travers de cette acquisition, Macadam Europe étend sa présence et ses activités dans 22 pays d'Europe, ainsi qu'en Turquie pour un un total de 720 collaborateurs. L'entreprise devrait ainsi atteindre plus d’un million d’inspections en 2024. "Nous anticipons les besoins futurs de nos clients et nous nous positionnons en conséquence, explique Bertrand Donck, CEO. Notre investissement dans des systèmes d'inspection de pointe a permis à notre entreprise de nous positionner dans les appels d’offres constructeurs et loueurs longue durée européen."

De nouveaux services à venir

Rappelons que l'activité principale de Macadam est l'inspection des véhicules en fin de contrat, avec un fort accent sur la numérisation des données et la conception d'outils pour appuyer le flux logistique, y compris les processus de révision et de réparation. L'intégration de l'équipe SGS, nouvellement reprise, va également permettre au spécialiste d'étendre ses services. Par la suite, l'entreprise prévoit d'élargir son offre en créant un service d'audit concession (standards constructeurs, application de normes) et de contrôles qualité sur des véhicules neufs. « Avec la combinaison des points forts des deux sociétés, nous sommes en bonne position pour connaître une croissance et un succès constants au cours des années à venir », affirme Bertrand Donck.