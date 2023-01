Moovit dresse l’état (contrasté) des transports en commun en France

L’application de mobilité Moovit présente son rapport 2022 sur l'utilisation des modes de déplacement en France et dans le monde. Une étude comparative qui laisse apparaître de grandes différences de services et de pratiques suivant les régions.

Déployant des solutions MaaS (Mobility as a Service) basées sur l’intelligence artificielle et utilisées par plus d’un milliard d’utilisateurs depuis son lancement en 2012, Moovit vient de publier une enquête sur la place des transports en commun, mais aussi l’usage de la micro-mobilité, en France et dans le monde en 2022. Pour établir cette analyse, l’opérateur s’est appuyé sur les millions de données recueillies par l’application – il faut dire que chaque jour, Moovit collecte jusqu'à six milliards de points de données anonymes, créant ainsi le plus grand référentiel mondial. Ce sont ainsi 99 métropoles dans 24 pays qui sont concernées par cette étude. En France, elles sont au nombre de neuf, à savoir Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et Toulouse.

En France, les temps de trajet en transports en commun se sont rallongés

Pour établir son rapport sur l’attrait ou non des transports en commun sur le territoire hexagonal, Moovit a pris en compte plusieurs paramètres, notamment les durées et les distances moyennes des trajets, les temps d’attente et le nombre de correspondances à effectuer pour rejoindre sa destination. Il en résulte que la durée moyenne d'un trajet en France a augmenté, passant de 38 minutes en 2020 à 40 minutes en 2022. À Paris, où les trajets durent le plus longtemps, le temps passé dans les transports en commun s’élève même à environ 52 minutes contre 35 minutes pour Nice et Nantes.

La distance moyenne parcourue pour un trajet simple s’avère aussi plus importante en région parisienne (12 km contre 4 km à Montpellier, où elle est la plus courte). En 2022, la proportion des usagers parisiens réalisant des trajets quotidiens de plus de 2 heures s’établit d’ailleurs à 5 %. C’est toutefois à Nantes et Toulouse que le taux d’usagers ayant vu leur temps de trajets dépasser les 2 heures a connu la plus forte hausse entre 2020 et 2022, se multipliant respectivement par 6 dans la cité bretonne et 5 dans la Ville Rose. Une raison qui a poussé presque 1 Toulousain sur 10 (8 %) à délaisser l'usage des transports en commun depuis la pandémie. Parallèlement, 1 usager sur 5 de la région parisienne (21 %) admet les prendre moins fréquemment qu'avant le Covid. Une tendance que ne devrait pas arranger la récente revalorisation du prix du pass Navigo…

Nantes, championne de la micro-mobilité

Si les transports en commun souffrent d’un désintérêt croissant dans plusieurs villes françaises, du fait d’un service plus long mais aussi de questions de distanciation sociale et de confort, les micro-mobilités (induisant les vélos, les trottinettes et les scooters électriques) semblent gagner en attrait. En particulier à Nantes, où ces moyens de déplacement sont les plus utilisés quotidiennement (15 %). Marseille, Bordeaux et Toulouse suivent avec 12 % quand Paris et Lyon n’en comptent que 9 %.

En Europe, le top 3 des métropoles où les usagers affirment utiliser quotidiennement des moyens de micro-mobilité sont Majorque et Malaga en Espagne (18 et 16 %) et l’agglomération allemande de Munich (15 %) sur la dernière marche du podium. Une pratique induite par des infrastructures et une politique urbaines propice ainsi qu’une météo clémente pour les deux villes ibériques.