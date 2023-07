Mort de Nahel : Mobilians soutient la filière automobile victime des émeutes

Depuis qu’un jeune homme de 17 ans a été abattu par la police lors d’un contrôle routier la semaine dernière, la France est le théâtre de violences qui ne sont pas sans conséquence sur les professionnels de l'automobile, qui ont vu leurs showrooms et leurs ateliers dégradés. Le syndicat des métiers de la distribution et des services de l'automobile leur apporte ainsi son soutien et quelques conseils pour se prémunir de dégâts d’ampleur.

C’est « un message de soutien, de fraternité et de courage » que Mobilians a tenu à adresser aux professionnels de la filière automobile, et notamment aux concessionnaires. Pour cause : nombre d’entre eux ont eu à subir des actes de vandalisme. Et « si aucun territoire ne semble particulièrement épargné, nous avons avec notre président Francis Bartholomé et nos équipes une pensée particulière pour ceux d’entre vous qui sont situés en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans le Grand-Est, régions très durement touchées », rappelle le collectif portant la voix des entrepreneurs de la mobilité.

Appel au calme et à la prudence

Faisant face à des pertes d'équipements ou de vols de véhicules, mais aussi des bris de vitrines et des saccages de zones d'exposition, les sites ciblés enregistrent ainsi de « dommages nécessitent des réparations coûteuses et qui peuvent perturber le bon fonctionnement des activités », déplore Mobilians. Qui distille des recommandations pleines de bon sens afin de lutter contre ces « préjudices entraînant des pertes matérielles et financières considérables ». L’organisation préconise ainsi de veiller à la sécurité de tous, clients et collaborateurs, de ne pas tenter de s’interposer et de s’allouer l’expertise de sociétés de gardiennage pour renforcer la protection des lieux.

Établir des contacts avec les autorités locales pour les informer des risques potentiels et stockez les véhicules en omettant de laisser les clés à des endroits facilement accessibles peut aussi être utile et souhaitable. Quant aux opérateurs pétroliers, il leur a été demandé, à l'issue de la tenue d’une cellule interministérielle vendredi 30 juin, d’assurer une vigilance renforcée sur les infrastructures critiques. Enfin, « nous recommandons à nos entreprises, écoles et CFA d’adopter immédiatement toute mesure préventive nécessaire à leur sécurisation, dans les lieux qualifiés de "sensibles" au cours des prochains jours », prône Mobilians. Le mouvement appelle aussi « au calme et à l’extrême prudence [...] en espérant que l'ordre public puisse être rétabli avec célérité et fermeté [car] il en va de la continuité de notre vie économie et sociale, à laquelle nous aspirons tous. »