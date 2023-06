« Motorgate » : le groupe Renault-Nissan bientôt au pénal pour son moteur TCE 1.2 mal né ?

Le groupe Renault-Nissan n’en a pas fini avec les graves avaries de son monteur TCE 1.2. Selon une information du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France, reprise par Franceinfo, des automobilistes vont déposer une plainte pour tromperie au pénal ce lundi 5 juin contre Renault-Nissan devant le tribunal correctionnel de Nanterre

Pour leur avocat, Maître Christophe Lèguevaques, ces personnes ont acheté entre 2012 et 2018 des véhicules Renault, Dacia et Nissan avec un moteur « vicié dans le sens où il y a un défaut de conception ». Ce défaut entraîne une surconsommation de l'huile qui peut entraîner la casse du moteur. Plus de 400 000 véhicules essence sont concernés en Europe, dont plus de 120 000 en France, selon l'avocat. « Nous avons pu démontrer que Renault connaissait ce vice du moteur depuis 2015 et que Renault continue de nier », ajoute le juriste.

On retrouve ce moteur notamment sur des Renault de type Megane III et IV, des Captur ou encore des Clio mais aussi sur des Dacia (Duster ou encore Lodgy). Chez Nissan, ce moteur équipe des Qashqai ou des Pulsar.

Les 1 789 plaignants inscrits à la procédure réclament qu'une enquête pénale soit ouverte pour faire toute la vérité sur cette pratique, et que Renault soit sanctionné afin d'obtenir une réparation pécuniaire convenable.

Le 14 mars dernier, Renault avait été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles à transmettre des documents aux victimes concernant cette affaire.