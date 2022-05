MotorK en passe de racheter Carflow

MotorK poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition prochaine du belge Carflow. MotorK est entré en négociations exclusives avec Carflow pour acquérir la firme présente auprès de 400 distributeurs belges, luxembourgeois et néerlandais. Une zone géographique qui complète celle de MotorK. « L’ajout de cette marque forte, de ses excellentes relations avec les clients et de sa grande expérience du marché au groupe renforcera notre présence géographique en Europe et fournira une plateforme supplémentaire pour la croissance dans la région du Benelux » explique Marco Marlia, cofondateur et CEO de MotorK.

Gain de clients

Carflow développe des outils numériques principalement pour les concessionnaires. La firme couvre de nombreux domaines dont la vente, la relation client, la gestion des stocks et la publication des annonces auprès des principaux médias. Son Master CMS permet de déployer et gérer de manière centralisée un nombre important de sites internet de distributeurs, tout en conservant de la flexibilité pour les points de vente. MotorK proposera ses propres outils aux clients de Carflow sur des marchés où la société était peu présente. Cette dernière a déjà ajouté à son portefeuille 3W NET en 2019, Fidcar, FranceProNet et Dapda en 2021 et a fait son entrée en bourse au mois de novembre dernier.