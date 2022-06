MotorK en passe de racheter WebMobil24

MotorK poursuit sa stratégie de croissance externe. Après l’acquisition de Carflow en Belgique, la firme est sur le point de racheter la société allemande WebMobil24. Cette dernière est spécialisée dans les logiciels de gestion de stocks de véhicules et dans les plateformes de e-commerce. Fondée en 2000, cette entreprise possède des solutions informatiques pour les distributeurs, constructeurs et prestataires de services de l’automobile. Elle est notamment présente chez Opel, Suzuki et Kia. Elle figure également sur le marché du VO grâce à son portail Romoto.de. Avec ce futur renfort, MotorK consolide sa présence sur l’important marché allemand et s’ouvre les portes de nombreux clients potentiels.

Croissance croisée

Cette future acquisition devrait permettre à MotorK de proposer sa plateforme SparK aux clients de WebMobil24. Des clients situés sur l’un des plus importants marchés d’Europe. « La présence établie de la société en Allemagne et sa connaissance approfondie du marché seront essentielles pour permettre à MotorK de poursuivre son expansion sur le plus grand marché d'Europe. Le rapprochement de nos deux entreprises va permettre de grandes synergies et des opportunités attrayantes », souligne ainsi Marco Marlia, cofondateur et CEO de MotorK.