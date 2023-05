MotorK lance un programme de recherche sur l'intelligence artificielle.

MotorK lance un programme de recherche sur les nouvelles technologies et notamment l’intelligence artificielle (IA). Baptisé Tech LABS, il doit permettre de créer de nouvelles solutions au bénéfice de la distribution automobile. Il s’intègre dans le plan de R&D de l’entreprise, qui a consenti l’année dernière 37 % de ses revenus à l’innovation. Les objectifs de ces nouvelles solutions doivent faciliter le quotidien des distributeurs, tout en améliorant la performance commerciale et en abaissant les coûts. Pour cocher toutes ces cases, la firme mise notamment sur l’intelligence artificielle. « L’intelligence artificielle va être un facteur de disruption dans l’ensemble des industries et la distribution automobile ne fera pas exception », souligne Marco Marlia, P-DG et co-fondateur de MotorK.

Exploiter l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle doit s’intégrer dans les outils informatiques de l’entreprise et en créer de nouveaux. « Nous capitalisons sur notre force de frappe R&D pour injecter l’IA dans l’ensemble de nos solutions. L’IA va bouleverser les mécanismes et repères automobiles », commente Jean-Pierre Diernaz, senior vice-président et directeur de la stratégie de MotorK. Actuellement, l’outil PredictSparK de maintenance prédictive propose déjà une première exploitation de l’IA. En test sur des projets pilotes, il aurait permis d’envoyer près de 3 millions de communications à plus d’un million de clients. Le programme Tech LABS doit permettre d’aller plus loin et d’attirer de nouveaux collaborateurs à haute valeur ajoutée au sein de la firme. « Nous voulons attirer des talents et leur fournir une caisse de résonance pour leurs idées : nous recherchons des rêveurs, des avant-gardistes dans l’âme, qui veulent jouer un rôle dans le développement technologique de notre industrie et au-delà, ceux qui peuvent sortir des sentiers battus et qui sont passionnés par quelque chose qu’ils ne peuvent aujourd’hui qu’imaginer, mais qu’ils sont prêts à co-créer demain », explique Marco Marlia.