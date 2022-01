MotorK recrute Etienne Jacquet et John Grieve

MotorK vient de recruter deux dirigeants expérimentés pour poursuivre son développement. La firme vient de nommer Etienne Jacquet en tant que vice-président du développement corporate et des relations investisseurs. Une arrivée qui intervient dans le prolongement de l’introduction en bourse réalisée au mois de novembre dernier. La deuxième arrivée est celle de John Grieve, en tant que responsable du marché allemand. Etienne Jacquet possède une longue expérience au sein de banques d’investissements, d’entreprises de conseil et de firmes technologiques. Il sera chargé d’identifier et d’étudier les opportunités de fusions-acquisitions, les investissements potentiels et de gérer les relations avec les investisseurs. De son côté, John Grieve a une grande expérience en direction des ventes dans les secteurs du CRM, du marketing et du digital, notamment dans le domaine de l’automobile. Il s’occupera donc de la stratégie et du développement sur les marchés allemand, autrichien et suisse.

John Grieve

Accélérer la croissance

Ces deux arrivées doivent permettre à la firme de franchir un pas supplémentaire, comme l’explique Marco Marlia, co-fondateur et CEO de MotorK. « Ces deux nominations reflètent notre concentration sur la croissance de MotorK, suite à notre introduction en bourse l’année dernière ». Pour Marco Marlia, Etienne Jacquet doit consolider la stratégie d’acquisitions de la société et renforcer ses relations avec des actionnaires clés au sein de la communauté des investisseurs. De son côté, John Grieve doit permettre à l’entreprise de se développer sur un marché allemand dont le potentiel est particulièrement important.