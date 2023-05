MotorK va prendre le contrôle de GestionaleAuto.com

MotorK multiplie les opérations de croissance externe et annonce des pourparlers avancés pour le rachat de GestionaleAuto.com. Cette entreprise est spécialisée dans les logiciels et travaille d’ores et déjà avec 2 000 concessionnaires automobiles en Italie.

Le 15 mai 2023, MotorK annonce être sur le point de finaliser un accord pour l’acquisition de GestionaleAuto.com. Cette entreprise est spécialisée dans les logiciels et fournit des solutions à quelque 2 000 concessionnaires automobiles italiens. Fondée en 2004, elle propose des outils digitaux aux distributeurs, notamment pour la gestion des stocks, le showroom digital multi-canal ou la génération et le traitement des leads.

Motork va étoffer sa base de clients

Avec cette nouvelle opération de croissance externe, qui fait notamment suite au rachat de WebMobil24, MotorK renforce ses positions sur le marché européen, avec l’importante base de clients de GestionaleAuto.com, s’ouvre à de nouvelles cibles de clients chez les concessionnaires indépendants, et s’assure de nouvelles opportunités de chiffre d’affaires dans une approche cross selling.

Motork et GestionaleAuto.com sont complémentaires

« Nous sommes très contents d’accueillir les équipes de GestionaleAuto.com dans la famille de MotorK. Avec cette marque forte, nous allons renforcer notre empreinte européenne et bénéficier de nouveaux leviers de croissance. Nous allons pouvoir proposer nos produits digitaux innovants à un spectre plus large de concessionnaires automobiles », commente Marco Marlia, co-fondateur et président de MotorK.

« Nous sommes fiers de rejoindre MotorK et nous sommes impatients de proposer les produits innovants de MotorK à notre base de clients fidèles. Nous allons atteindre les objectifs que nous partageons et prendre une nouvelle dimension en termes de business », déclare Stefano Filippone, fondateur et président de GestionaleAuto.com.

Marco Marlia, co-fondateur et président de MotorK.