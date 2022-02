Motrio lance Fairway, une nouvelle gamme de pneus

Conçue pour Motrio par un manufacturier premium en Europe, la nouvelle gamme Fairway est composée de 49 références - été, hiver, toutes saisons - et s'adapte à tous les besoins des véhicules multimarques, des véhicules particuliers aux utilitaires légers. Proposé comme une alternative aux pneus premium du marché, cette nouvelle offre qui couvre des dimensions de 13 à 20 pouces, seront disponibles dans les réseaux Renault, Dacia et Motrio en Europe à partir de février 2022.

Les caractéristiques et performances des pneus Motrio Fairway permettent à la gamme « été » d'être, sur le nouvel étiquetage énergie de l’U.E. (en vigueur depuis le 1er mai 2021), en classe "B" en freinage sur sol mouillé et en classe "C" pour la résistance au roulement.

« L'ambition de Motrio est d'étendre son offre de pièces détachées et de devenir un acteur toutes marques dans le cadre du deuxième et troisième cycle de vie des voitures, couvrant 80 % du parc européen. La gamme Fairway est une étape importante dans cette évolution. En collaboration avec notre nouveau fabricant, nous serons en mesure d'offrir une gamme complète de pneus à nos clients, avec des performances de pointe dans son segment, prouvées par des tests d’un organisme indépendant. D'ici 2025, la gamme Motrio comptera plus de 30 000 produits ». a déclaré Guy-Olivier Ducamp, directeur de la division rechange indépendante de Renault Group.