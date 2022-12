Motul et GCK en phase sur le marché des batteries hautes performances

Dans sa poursuite de la diversification de son activité, Motul s’associe à GCK pour le développement de technologies prometteuses dans la gestion thermique des batteries, en s'appuyant sur l'expertise respective des deux entreprises et leur passion commune pour la mobilité de demain. Derrière ce rapprochement des deux entités se cache leur volonté commune d’abolir les freins actuels des batteries (taille, poids, durée de vie, capacité de recharge rapide en toute sécurité…). Des prototypes sont déjà en cours de fabrication et les premiers résultats des tests réalisés en laboratoire confirment le potentiel inédit de cette collaboration pour le développement de technologies pertinentes et performantes.

Une « eLab Car » est actuellement en cours de construction pour apporter la preuve de concept en situation réelle. C’est la célèbre Lancia Delta Intégrale, voiture mythique des années 1990 qui a été choisie comme véhicule d’essai et dont les premiers tours de roues devraient avoir lieu dans les 3 prochains mois.

Christophe Lacroix, directeur et l’innovation et du développement durable chez Motul, précise : « Nous avons développé un fluide diélectrique capable de dissiper la chaleur et d'isoler les cellules de la batterie. Notre démarche vise trois avantages clairs : des batteries plus sûres, avec moins de risques d'incendie, et des batteries plus durables, avec des possibilités de charge plus rapide. ». Cédric Loubiat, CEO de GCK Battery, d’ajouter : « L’amélioration des performances et de la sécurité des batteries au lithium ne peut se faire que par immersion. Il était donc essentiel pour GCK Battery de trouver un partenaire leader dans le développement de fluides de haute qualité. Nous sommes ravis de compter sur le soutien de Motul dans le développement de ces batteries de nouvelle génération ».