Motul propose son additif Tout-en-un

Le fabricant français de lubrifiants mais aussi d’additifs complète son catalogue avec une formule curative complète tout-en-un pour traiter, via leur circuit de carburant, les moteurs encrassés.

Disponible en deux formules distinctes – une pour les moteurs essence et, l’autre, pour les moteurs diesel –, l’additif tout-en-un de Motul a un véritable rôle curatif et préventif sur les mécaniques qu’il traite. Le produit influe sur l’efficacité et la performance du moteur.

Recommandé avant un passage au contrôle technique, il traite en priorité l’ensemble des composants du circuit d’admission en carburant avec un effet décrassant notable. La combustion s’en trouve améliorée avec une nette réduction de la consommation de carburant et des émissions polluantes. Indirectement la formule tout-en-un aide l’huile du moteur à jouer efficacement son rôle de lubrification et d’anticorrosion.