Move Up 2027, Doyen Auto à la sauce Autodistribution

Pour la première fois depuis sa création en 1922, Doyen Auto, dans le giron de PHE depuis 2016, a organisé en Italie une convention internationale rassemblant distributeurs, garages et fournisseurs. L’occasion pour la centrale de présenter devant 1 500 participants son plan stratégique Move Up 2027. Un plan qui n’est pas sans rappeler celui du cousin Autodistribution où se mêle technologie, communication, gestion et MDD.

C’est en Sardaigne que Doyen Auto vient de rassembler ses troupes pour une première convention internationale de 4 jours qui réunit 1500 personnes, 100 distributeurs, 350 garages et 55 fournisseurs, partenaires de la manifestation qui concerne 4 pays.

La centrale de distribution du groupe PHE a dévoilé son plan de route Move Up 2027 qui doit préparer ses réseaux, en particulier les réparateurs, aux mutations attendues dans les domaines technologiques mais aussi au niveau de la communication et de la gestion des affaires.

Le plan s’appuie sur le programme Omnitech de support technique (hotline, données, assistance, outillage..), de la plateforme de formation en ligne Doyen Campus (une offre sur mesure de formation continue) et de la MDD Requal qui sera enrichit. L’offre sera multipliée par trois avec une nouvelle identité visuelle après son lancement il y a 10 ans. La marque compte aujourd’hui 25 lignes de produits (pièces, outillages, équipements, consommables, lubrifiants… soit près de 5 000 références). Elle poursuit son développement pour proposer plus de 15 000 références d’ici 2027.

L’accent sera mis sur l’homogénéité dans les campagnes de communication, sur les façades et les magasins ou encore en ligne grâce à un travail sur le référencement et l’e-réputation.

Move Up 2027 accompagnera les réparateurs dans le pilotage de leur activité pour rester compétitifs. Outillés pour améliorer leur rentabilité par l’analyse de données (marketing prédictif), ils bénéficieront également de partenariats avec des centres de formation et d’un module dédié au recrutement sur le futur site Doyen. Le plan stratégique prévoit le développement des accords avec les sociétés de leasing et l’accès à une plateforme d’achat de véhicules d’occasion.

A ce jour le réseau de Doyen Auto met son efficience au service des 166 distributeurs de ses réseaux et des 577 réparateurs de ses garages (123 AutoService en France et Benelux, AD au Pays-Bas et Benelux). Doyen Auto est actif en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, où il emploie 502 personnes.

