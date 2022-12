MTA équipe l’Alfa Romeo Tonale

L’équipementier italien va développer pour le constructeur Alfa Romeo et son C-SUV Tonale, des unités de distribution de puissance (FRB, RB et CBA) pour les 2 motorisations du nouveau modèle.

Les produits fabriqués pour l’Alfa Romeo Tonale confirment le partenariat de longue date avec le constructeur, pour lequel MTA a développé au fil des ans des produits technologiques et innovants conçus pour les différents besoins de ses modèles. Disponible en motorisations hybrides et diesel, l’Alfa Romeo Tonale bénéficie de systèmes d'électrification de pointe et MTA a développé trois boîtiers de distribution de puissance : FRB, RB et CBA, pour les 2 motorisations de ce nouveau SUV.

Situés au « cœur » de la voiture ils sont destinés à la distribution de l'énergie « primaire » et à la protection des équipements afin de garantir une sécurité à 100%. FRB et RB sont des unités "câblées", logées dans la baie moteur dans un seul support en plastique avec couvercle, ce qui permet une meilleure organisation des câbles et la protection des unités qu'il contient. Les unités FRB et RB sont toutes deux équipées d'une barre-bus conçue avec technologie MTA spécifique qui garantit une surface de contact idéale pour améliorer les performances électriques/mécaniques et la dissipation de la température.

La troisième unité de distribution est le CBA, équipé de fusibles boulonnés et d'une borne, pour une installation directe sur le pôle positif de la batterie. L'équipementier complète son équipement de la Tonale de modules avec fusibles MiniVal et micro-relais, de connecteurs C280 et de cosses. Les produits pour l'Alfa Romeo Tonale sont fabriqués dans les usines MTA de la zone EMEA : Italie, Slovaquie et Maroc.