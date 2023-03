Muller Automotive affiche de belles perspectives

Un an après son rachat, l’entreprise Muller Automotive est sereine sur son avenir et ses perspectives de croissance, tant en France qu’à l’international. Leader de l’équipement et du service pour le contrôle technique automobile, Muller s’affiche comme l’équipementier incontournable de matériels pour les ateliers VL et PL en France et un acteur clé à l’international.