Muller Automotive de retour à Equip Auto

Relancée en avril dernier, Muller Automotive aspire à être le leader sur les marchés du contrôle technique et de l’équipement de garage. L'entreprise compte bien le faire savoir du 18 au 22 octobre prochains au salon Equip Auto.

Muller Automotive est présente sur tous les continents avec plus particulièrement en Amérique du Sud, en Afrique et Asie du Sud-Est. Depuis quelques semaines, l’équipe export a été renforcée pour répondre aux besoins spécifiques de ces clients lointains.

L’entreprise est également actionnaire d’ATAL (ex-Actia CZ) à Tabor en République tchèque, connue pour ses savoir-faire en matière d’analyse d’émissions et de pollution sur les marchés du contrôle technique et ses logiciels de diagnostic VL et deux-roues. Muller devrait finaliser l’acquisition complète d’ATAL d’ici à la fin de l’année.

Outre sa présence sur le marché historique du contrôle technique, l’entreprise industrielle nouvellement reprise est également bien présente sur le marché de l’équipement de garage avec une offre sur des thèmes aussi divers que la géométrie, les Adas, le diagnostic moteur, la roue, le levage et la climatisation. Muller Automotive va profiter de ce salon pour y présenter une nouvelle gamme de ponts élévateurs : 2 colonnes, 4 colonnes, grand et petit ciseaux… Pour cela, l’entreprise a intégré de véritables spécialistes du levage afin de proposer une gamme de très bonne qualité en France et à l’export.

Enfin, et parce qu’un équipement de garage si performant soit-il ne peut se passer d’un SAV à la hauteur, Muller Automotive s’appuie sur 40 techniciens polyvalents répartis sur l’ensemble du territoire. L’entreprise couvre ainsi les besoins de mise en service, maintenance et réparation de tout le catalogue de la marque.