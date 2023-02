Muller Automotive reprend le SAV des produits Fog

Depuis la liquidation définitive de la Nouvelle Fog Automotive prononcée par le tribunal de commerce de Nantes en octobre 2022, les nombreux clients du fabricant d’équipements de garage ne disposaient plus de solution organisée pour la maintenance et l’entretien de leur matériel. De ce point de vue, tout est rentré dans l’ordre puisque depuis fin janvier dernier, Muller Automotive a repris les actifs de l’entreprise liquidée. Ainsi, les marques, les stocks, les homologations, l’outillage, l’informatique et tous les autres actifs industriels et intellectuels de l’entreprise sont désormais contrôlés et gérés par Muller Automotive.

Les garages mais aussi les centres de contrôle technique équipés de chaînes de contrôle, d’appareils d’analyse de pollution et de régle-phares d’origine Fog peuvent ainsi continuer à utiliser leur matériel dans les meilleures conditions, sans avoir à investir dans un nouvel équipement ou changer de fournisseur. Aujourd’hui, 15 commerciaux, 40 techniciens, mais aussi une hotline ouverte 6 jours sur 7 et un centre de réparation interne composent l’organisation mise en place par Muller Automotive pour poursuivre les dépannages, la maintenance et l’assistance SAV sur l’ensemble du parc Fog existant.