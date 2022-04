Multi-Diag d’Actia choisi par le réseau First Stop

First Stop a fait le choix de référencer la solution de diagnostic Multi-Diag d’Actia.

Le réseau First Stop en France a fait le choix de l’outil de diagnostic Multi-Diag d’Actia pour équiper son réseau d’ateliers. « Avec ce nouveau référencement, Multi-Diag confirme son succès auprès des réseaux puisque l’outil compte déjà parmi ses 13 000 utilisateurs européens les techniciens des plus grands réseaux de réparation rapide », commente le fabricant français dont la solution a déjà été retenue par Midas et Feu Vert.

Diversité du parc automobile, systèmes de verrouillage constructeurs, complexité des architectures électroniques, multiplication des aides à la conduite, nombre croissant des calculateurs sont autant de défis à relever par les réparateurs. Le Multi-Diag d’Actia a été perçu par le réseau du manufacturier Bridgestone comme étant la bonne solution pour intervenir sur la partie électronique des véhicules.

Avec des équipementiers comme Bosch, Actia est un pionnier du diagnostic multimarque en Europe. Il y a 35 ans, l’entreprise toulonnaise a développé sa première solution de diagnostic en partenariat avec les constructeurs automobiles. Multi-Diag est utilisé aujourd’hui par près de 15 000 garagistes dans le monde. Les utilisateurs reconnaissent sa simplicité d’utilisation, sa puissance et finesse de diagnostic.

« Avec le déploiement de nouvelles architectures véhicules dotées de super calculateurs, nous pensons que l’accès à la donnée va changer ouvrant de nouvelles possibilités de diagnostic embarqué ou d’autodiagnostic. Actia y voit de fortes opportunités en matière de diagnostic multimarque, tant du côté des constructeurs, qui vont devoir adapter leur offre pour se différentier, que du côté après-vente pour lesquels subsisteront des problématiques d’interfaçage. Le diagnostic multimarque a encore devant lui de grands défis à relever et Actia compte bien continuer à écrire l’histoire du diagnostic automobile », explique Pascal Laigo, directeur vehicle lifecycle management.