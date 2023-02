« Mutualiser à l’échelle du groupe Volkswagen, oui. Standardiser l’expérience clients des marques, surtout pas ! », Xavier Chardon

À l’occasion de la présentation des résultats de Volkswagen Group France, son CEO Xavier Chardon a pris le temps de répondre aux questions d’Auto Infos. Le positionnement des marques, notamment Volkswagen et Seat, l’électrification et le contrat d’agent sont à l’agenda.

Auto Infos : Alors que vous annoncez une intensification de votre stratégie d’électrification, comment appréhendez-vous les premières études qui pointent une moindre fidélisation des clients avec les modèles BEV qu’avec les modèles ICE ?

Xavier Chardon : Nous sommes encore à l’ouverture d’un marché et il faut se garder de conclusions hâtives. Nous avons cependant une certitude, les clients qui choisissent un véhicule électrique ne font pas marche arrière ensuite. Dans quasiment 100 % des cas ! Par ailleurs, il n’est pas impossible que ces clients soient moins fidèles à une marque donnée. En effet, ce sont par nature des clients ouverts car ils ont fait partie des premiers à changer de technologie, de monde automobile. Ils voient aussi l’offre s’étoffer à grande vitesse, y compris avec des nouveaux entrants dont les propositions peuvent séduire. Toutefois, c’est encore difficile à affirmer. Pour la marque Volkswagen, nous serons déjà plus en mesure d’évoquer ce point en fin d’année 2023, car nous aurons géré les 750 premiers renouvellements de leasing de l’ID.3.

Auto Infos : Dans votre présentation corporate pour le groupe et ses marques, vous dites que la marque Seat ne va pas disparaître, ce qui est un peu à rebours des déclarations de Wayne Griffiths et de l’allocation de nouveaux modèles systématiquement en faveur de Cupra. Est-ce à dire que la marque va perdurer mais pour les nouvelles mobilités, les deux-roues ?

Xavier Chardon : Le plan produits est actuellement favorable à Cupra qui bénéficie d’un franc dynamisme et d’une bonne adéquation avec la technologie 100 % électrique. Seat a aussi un plan produits, notamment sur les deux-roues, avec une belle gamme de scooters, mais il y aura peut-être aussi des véhicules à quatre roues, mais avec un positionnement différent.

Auto Infos : Comment souhaitez-vous positionner chaque marque avec précision pour éviter les effets d’empiètement au sein du groupe Volkswagen ?

Xavier Chardon : Il y aura toujours un peu d’empiètement comme vous dites, mais l’essentiel est d’éviter toute cannibalisation manifeste. Cela n’a pas toujours été le cas dans le passé, comme on l’a vu avec certaines gammes de SUV où il n’y avait pas assez de différences entre un Seat Ateca et un Skoda Karoq par exemple. Nous voulons donc améliorer cela à l’échelle du groupe et de chaque marché où il faut réaliser un travail précis sur les sociostyles. Nous tendons aussi vers une différenciation plus marquée au niveau du design, avec un développement comme Modern Solid chez Skoda par exemple. C’est un chantier permanent, mais déjà bien engagé.

Auto Infos : Quelle est la place de Volkswagen dans ce puzzle, sachant que la marque est peut-être moins lisible qu’auparavant, à l’époque des phares Polo, Golf ou Passat ?

Xavier Chardon : Au sein du groupe, Volkswagen reste la référence en volume en Europe et doit consolider ses positions de marché et son image de leader du premium généraliste. C’est très clair.

Auto Infos : Au niveau du réseau de Volkswagen en France, la stabilité reste-t-elle de mise ?

Xavier Chardon : Effectivement, car nous avons une bonne couverture du territoire, avec un socle de 118 investisseurs à la fois robustes et totalement engagés dans les performances qualitatives. Comme toujours, il peut y avoir quelques petits changements, c’est la vie d’un réseau. Nous préparons aussi l’arrivée à la direction des affaires d’une nouvelle génération, mais là aussi, c’est l’ordre naturel des choses.

Auto Infos : Le contrat d’agent continue de susciter des crispations, même si vous cherchez parfois à en minorer l’importance. Où en êtes-vous en ce début d’année 2023 ?

Xavier Chardon : La signature des contrats est derrière nous, mais comme vous le signalez, cela n’a pas levé tous les doutes ni toutes les crispations. Il y a des remises en question au sein de nos réseaux, mais il nous appartient de trouver la voie vers la fluidité que nous avions avant. Je crois que beaucoup de doutes seront levés à l’usage et à l’épreuve de volumes d’affaires significatifs. Nous avons aussi notre rôle à jouer naturellement. Par exemple, avec Cupra, qui a été pilote pour le contrat d’agent, nous avons su améliorer le volet des commandes avec de nouveaux outils SI et tout va mieux. A nous aussi de prouver que nos engagements sur une rentabilité similaire à celle que les distributeurs connaissaient avant sont fermes et fiables.

Auto Infos : Comment analysez-vous l’organisation en clusters de Stellantis et pourriez-vous réunir ainsi plusieurs marques du groupe Volkswagen dans un même espace ?

Xavier Chardon : Nous le faisons déjà en fait, le site de Douai en témoigne, puisqu’il réunit toutes nos marques. Mais ce ne sera pas systématique. Nous devons nous attacher à mutualiser tout ce qui n’est pas visible, mais nous n’avons nullement l’intention de tout standardiser, et surtout pas l’expérience clients qui est propre à chaque marque. C’est valable sur les activités de véhicules d’occasion. Mais nous travaillons bien sûr avec les réseaux pour optimiser les coûts des m² et les performances, dans une vision partagée, soulignons-le.