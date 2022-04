« My Batterie Health » teste l’état de santé des batteries de V.E.

Spécialiste des logiciels d’assistance aux véhicules électriques, l’éditeur T4U lance une nouvelle application conçue pour évaluer l’usure des batteries des V.E. et hybrides.

Après la commercialisation de leur solution dédiée au smart tracking et à la gestion des voitures électriques, les développeurs de la petite entreprise dévoilent « My Battery Health ». Une application à destination des propriétaires de V.E. ou de ceux qui comptent en faire l’acquisition.

Imaginée pour évaluer l’usure des batteries des véhicules électriques et des voitures hybrides PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). « My battery Health » est une application universelle pour des véhicules de toutes origines, simple à utiliser, fiable et ne nécessitant aucune installation de boitier sur le véhicule ou de manipulation compliquée.

Grâce à la récupération des données - chez les constructeurs - complétées par les informations de l’utilisateur du véhicule, le logiciel, assisté par de l’intelligence artificielle, va modéliser la batterie de traction, et pouvoir proposer une estimation ultra précise de ses capacités, tant sur sa capacité énergétique que sur son autonomie.

Les données sont sécurisées, authentifiées par QR code, et proposent d’établir un score de santé allant de « Parfait » jusqu’à « Vérifier » lorsqu’un test constructeur approfondi est nécessaire. Les utilisateurs de l’application peuvent de la sorte, préserver la performance de leur batterie, anticiper des potentielles pannes, tout en augmentant la valeur réelle de leur voiture électrique.