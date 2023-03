My Battery Health : connaître l’état de santé d’une batterie d’un véhicule électrique sans branchement

Connaître l’état de santé de la batterie d’un véhicule électrique est une information clé, en particulier lors de sa revente ou de son achat. Les garagistes les plus en pointe sont en mesure de proposer ce service via leur outil de diagnostic. Une information délivrée sous forme d’un certificat pour une cinquantaine d’euros. Il existe aussi des applications pour smartphone qui, au travers du branchement d’un mini-boîtier sur la prise OBD du véhicule, donne cette information sur l’usure capacitaire de la batterie.

La start-up française Via2moov va plus loin en proposant l’application pour mobile My Batterie Health. Cette dernière est en mesure d’établir un bilan de santé de la batterie sans connexion au véhicule. Une première.

My Battery Health utilise un algorithme qui modélise le pack de la batterie et permet d’établir son état de santé. Cet algorithme est nourri par une base de données qui réunit plusieurs dizaines de milliers de tests effectués ces dernières années, notamment auprès des véhicules Tesla.

Connexion aux serveurs des constructeurs

Ses créateurs indiquent que l’application dispose de plus d’accès sécurisés sur les serveurs des constructeurs automobiles et récupère les données de conduite et de charge directement chez eux. My Battery Health permet donc de comparer les résultats à ceux obtenus avec d’autres véhicules de même kilométrage, et ainsi être en mesure d’estimer en quelques secondes l’état d’usure de la batterie avec une fiabilité de 98 %.

Une fois l’analyse effectuée, My Battery Health édite un rapport, facturé 25 euros. Les automobilistes peuvent toutefois utiliser gratuitement l’application avec la possibilité de voir régulièrement l’état de santé de leur batterie sous la forme d’un affichage de type nutriscore. Mais plus encore, l’application affiche une courbe de prévision de l’usure de la batterie dans le temps. Il faut pour cela au moins quatre tests effectués sur 20 000 km de roulage.

« My Battery Health incite les conducteurs à prendre soin de leur batterie pour optimiser l’autonomie. Pour les flottes, l’application permet de surveiller à distance l’état de leur parc, planifier leur budget d’entretien et anticiper les pannes. Pour ce qui est des assureurs, My Battery Health permet des indemnisations au juste en cas de sinistre », commente Hervé Eloin, fondateur de Via2moov.

À ce jour, 70 000 véhicules sont branchés à la solution. My Battery Health est en mesure d’adresser 80 % du parc roulant électrique en France, dont les véhicules de Stellantis, de Renault, de Volkswagen, sans oublier bien sûr Tesla.

Via2moov est membre de France AutoTech et est soutenue par la BPI. Elle a pour ambition de devenir le leader mondial du test et de l’analyse des batteries de traction.