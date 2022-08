My Battery Health s'exporte aux États-Unis

My Battery Health permet d'évaluer et de prédire l'usure des batteries des véhicules électriques et des voitures hybrides rechargeables, sans l'installation d'un boîtier ou de manipulations spécifiques. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données compilées, l'application, qui se veut universelle et adaptable, entend être un outil indispensable aux propriétaires et futurs acquéreurs de ces véhicules. Récemment sélectionnée, My Battery Health va pouvoir se développer sur le marché américain des voitures électriques. Prochaine étape, la start-up prépare avec Business France des interventions à San Francisco et Détroit auprès des acteurs majeurs du marché, tels que Valeo, Ford, Nvidia, GM, Tesla, etc. Top départ le 26 septembre prochain.

Pour mémoire, l'application a été lancée par l'éditeur de logiciel T4U en début d'année.