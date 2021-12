MyCarFleet de Gac Technology s'enrichit

L'application de Gac Technology, qui permet aux conducteurs de disposer de toutes les informations liées à son véhicule via son smartphone (fiche d’identité, relevés kilométriques, date de la prochaine maintenance, géolocalisation des prestataires de services, etc.) et d’échanger avec son gestionnaire grâce au système de messagerie intégré, évolue pour intégrer de nouvelles fonctionnalités.

Pochette virtuelle

Pour simplifier le stockage de documents importants pour le conducteur, une pochette virtuelle a été intégrée dans l’application mobile. L’utilisateur y retrouvera directement des documents mis à disposition par le gestionnaire tels que la carte grise, la carte d’assurance, un rapport de contrôle technique, la facture d’entretien, etc.

Gestion des engins

Il est désormais possible pour les entreprises d’intégrer et d’accéder aux engins via l’application. Les engins détiennent, au même titre que les véhicules, une fiche d’identité. Ainsi, le collaborateur auquel un engin a été affecté, peut retrouver la marque et le modèle, l’immatriculation, les informations liées au contrat et tous les éléments nécessaires à celui qui l’utilise.

Horodatage des engins

Pour faciliter la transmission de données au gestionnaire, il est désormais possible, lorsqu’un engin est affecté à un collaborateur, de procéder à un horodatage directement depuis l’application mobile. En effet, l’utilisateur de l’engin a la possibilité de renseigner, depuis son smartphone, le temps d’utilisation de son engin. L’information sera alors directement transmise et intégrée dans Gac Car Fleet.

Réservation de véhicules de pool

À l’origine, dans le cas où une entreprise possède un pool de véhicules mis à disposition des collaborateurs et donc réservables, la demande devait être faite dans le logiciel Gac Car Fleet. À présent, les utilisateurs ayant accès à l’application mobile peuvent réserver rapidement et simplement ces véhicules mis à disposition via leur smartphone. La demande est transmise au gestionnaire.