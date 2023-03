MyLeasing accompagne les médecins libéraux dans le financement de leurs véhicules professionnels

Dans le cadre de ce partenariat, MyLeasing devient l’interlocuteur privilégié des médecins adhérents de la CSMF, qui recherchent une solution de financement pour leurs véhicules professionnels. Pour optimiser leur budget automobile, ils bénéficient de conditions tarifaires avantageuses et d'un accompagnement pendant toute la durée du contrat de location longue durée, de la commande à la restitution ou le renouvellement du véhicule. Dans le détail, trois niveaux de prestations sont proposés – Premium, Tout confort et 100 % électrique – sur un catalogue de plus de 400 modèles.

Sur le site, les deux partenaires précisent : « En tant que médecin généraliste ou spécialiste, vous pouvez être confronté(e) à des situations très diverses au quotidien. Et pour cela, il vous faut le véhicule adapté à vos besoins. MyLeasing et la CSMF ont donc travaillé ensemble pour vous proposer des offres compatibles avec votre quotidien, ajustées au meilleur prix et personnalisables selon vos envies. » « Nous sommes ravis de la concrétisation de ce partenariat avec la CSMF, qui nous permet dorénavant de proposer aux médecins libéraux dans toute la France des solutions automobiles adaptées à leurs besoins », conclut Fabien Michaudet, directeur associé de MyLeasing.