MyMouv', un outil de transition énergétique pour les flottes du BTP

MyMouv' est un logiciel qui a pour but d’accompagner les entreprises du secteur de la construction dans la transition énergétique de leur parc automobile. Il présente par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires petits et grands formats ou encore poids lourds) les différentes alternatives existantes (électriques, GNV/BioGNV, hydrogènes, biocarburants) et les compare sur de multiples critères (modèles disponibles, autonomie, coûts d’investissement, aides, coûts de carburant…). Un questionnaire en ligne permet au préalable d'établir le profil de l'entreprise afin de faire ressortir les solutions les plus adéquates en fonction de chaque situation. Parallèlement, un comparatif des solutions de ravitaillement est proposé.

Développé par la CERC ARA, MyMouv' a été conçu en collaboration avec la FFB AURA, la CAPEB AURA, la FRTP AURA, l'UNICEM, la DREAL et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La solution s'adresse ainsi davantage aux entreprises géographiquement installées sur ce territoire où la filière construction compte près de 90 000 entités et établissements pour plus de 146 000 salariés et un chiffre d'affaires réalisés de 18,2 milliards d'euros. Des sociétés particulièrement impactées par le développement des Zones à faibles émissions (ZFE), puisque la région en compte trois importantes : Lyon Métropole, Saint-Étienne Métropole et Grenoble Alpes Métropole. Cette dernière prévoit notamment d'interdire rapidement les utilitaires et poids lourds Crit'Air 2 (et donc les Diesel) sur sa zone, dès 2025. Lyon qui devait également interdire les véhicules Crit'Air 2 dès 2026, réfléchit à un sursis supplémentaire. Le calendrier et la rapidité d'interdiction des vignettes Crit'Air sont également en cours de définition pour la ZFE-m de Clermont-Ferrand. Par ailleurs, la loi Climat et Résilience prévoit la mise en place de ZFE-m d'ici 2025 dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, soit Chambéry, Annecy et Annemasse en Auvergne-Rhône-Alpes.