N’ayez plus peur d’acheter votre voiture sur Internet

Depuis une dizaine d’années, certains spécialistes du marché de l’automobile et particulièrement du marché de l’occasion constatent une recrudescence des achats de véhicules en ligne. En effet, selon l’Argus, les particuliers semblent ne plus avoir peur d’acheter une voiture d’occasion en ligne. Il est vrai que la crise sanitaire et les périodes de confinement ont poussé les Français à faire davantage d’achats sur Internet. Certains sites spécialisés dans la vente de voitures offrent des garanties qui rassurent les acheteurs.

Un meilleur encadrement législatif

Depuis quelques années, l’État français tend à sécuriser davantage les achats de voiture d’occasion direct et en ligne. La législation impose des règles très strictes en matière d’affichage d’informations relatives aux caractéristiques du véhicule en vente, d’information sur le vendeur, en matière de formalisme de la transaction, ou en matière de contrôle technique. Elle impose d’indiquer sur l’offre :

La dénomination du véhicule et son année de mise en circulation

Le kilométrage

Le prix

La date limite de livraison

Le mode de financement

Au moment de la vente, pour tous les véhicules de plus de 4 ans, il est impératif de fournir le certificat de contrôle technique établi depuis moins de 6 mois. Il faut également fournir un certificat de cession ainsi que la carte grise barrée portant la mention « cédé ou vendu le… », suivie de la signature du vendeur.

Des réseaux de concessionnaires en ligne

Depuis quelque temps, les distributeurs se regroupent en réseau pour avoir une meilleure visibilité sur le web. Aujourd’hui, des plateformes comme autosphere vont au-delà de la mutualisation d’annonces de vente de voitures neuves ou d’occasion en ligne. Ces plateformes proposent un accompagnement et des garanties qui rassurent les futurs acheteurs.

D’abord, la notion de réseau implique une charte de qualité à laquelle les concessions adhèrent. Elles s’engagent à fournir des prestations de qualité dont le réseau sera garant. C’est un gage de sérieux et de confiance pour les acheteurs.

Ces plateformes proposent également un certain nombre de garanties pour rassurer les acheteurs. C’est le cas d’autosphere, un réseau de concessionnaires multimarques qui propose des véhicules d’occasion révisés, avec une extension de garantie et un contrat d’entretien. En matière d’extension de garantie, on parle ici de garantie constructeur pour des véhicules d’occasion. Ce sont les concessionnaires qui se chargent d’effectuer ces révisions ainsi que le passage du contrôle technique pour les voitures de plus de 4 ans. Ce sont aussi les professionnels qui se chargent des formalités administratives du transfert de propriété et de la livraison.

Depuis 2020, la demande de véhicule d’occasion est très élevée, et beaucoup de professionnels déplorent une situation de pénurie sur le marché d’occasion comme sur le marché du neuf. L’offre des plateformes est plus fournie et les véhicules sont disponibles.

Enfin, les réseaux de concessionnaires proposent un certain nombre de services et notamment :

Des offres de financement à crédit ou en leasing pour financer plus facilement l’acquisition d’un véhicule neuf ou d’occasion

Des assurances adaptées à tous les profils de conducteurs

Une garantie satisfait(e) ou remboursé(e)

Une meilleure traçabilité des paiements en ligne

Ce qui rassure les automobilistes aujourd’hui, c’est que les paiements en ligne sont davantage sécurisés qu’avant, et que les sites qui utilisent des modules de paiement qui ne le sont pas sont mieux indiqués par les navigateurs. Aujourd’hui, force est de constater que les consommateurs sont mieux informés sur les risques d’arnaques en ligne. Les paiements par CB sur le web offrent une meilleure traçabilité et les banques ont mis en place des suretés notamment à travers la mise en place du SécuriPass au niveau européen.

Finalement, si les acheteurs de voitures neuves et d’occasion n’ont plus peur d’acheter sur internet, c’est parce que l’État, les professionnels de distribution ainsi que les organismes bancaires ont su, chacun de leur côté, œuvrer à la mise en place d’un environnement d’achat plus serein.

