Naissance d’Amerigo Group

Olivier van Ruymbeke, président d’Amerigo Group, vient d’annoncer, à l’occasion du salon Automechanika de Dubaï, la création de l’entité Amerigo Group. Elle va coiffer l’ensemble des activités du groupe, à savoir le négoce avec Automotor, la logistique avec Automotor Logistique, la digitalisation avec e-reliable et, enfin, les services et le référencement avec Amerigo International.

« Nous sommes impliqués dans toutes les activités de l’aftermarket à l’international. Il était important de regrouper nos offres sous une seule bannière, c’est désormais chose » se félicite Olivier van Ruymbeke.

La création d’Amerigo Group est l’occasion de présenter la nouvelle identité graphique de chacune des entités. « Chacun des logos est modernisé et porte désormais fièrement le A stylisé, symbole fort de l’ambition, de la croissance et du dynamisme du groupe. Notre baseline – Bridging markets around the world – résume parfaitement l’essence d’Amerigo Group : un écosystème connecté entre les différents marchés du monde entier et les différents métiers de la rechange automobile, pour assurer une coopération internationale », commente le président, dont la société devrait générer un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros cette année.

Pour rappel, Automotor est exportateur français de pièces détachées pour les marchés automobiles et poids lourds. La société bénéficie de plus de 40 ans d’expertise à l’international en commerce, achat et logistique. L’entreprise est présente dans 70 pays. La logistique exploite 12 000 m2 d’entrepôts où sont stockées les pièces d’origine constructeurs, équipementières ainsi que la MDD AF. Plus de 1 million de références sont en stock ou gérées en cross-docking, puis expédiées selon les règles du commerce international (documentations spécifiques, étiquetage pour certains marchés, formalités douanières, tracking des conteneurs…).

Amerigo International s’apparente à une centrale de référencement de pièces et services qui fédère des distributeurs présents à son capital et des équipementiers souhaitant se développer sur les marchés émergents. Opérationnelle depuis septembre 2018, la centrale unit 35 fournisseurs et plus de 60 membres opérant sur 35 marchés et générant un chiffre d’affaires de près de 1 milliard d’euros par an.

Enfin, e-reliable est une plateforme électronique de commandes de pièces. Elle repose sur un catalogue couvrant 188 marques automobiles, avec plus de 46 000 modèles et plus de 1,5 million de références.