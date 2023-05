Naissance de l’association des Acteurs des véhicules légers intermédiaires

La mobilité bouge ! Avec elle, le développement de nouveaux concepts de véhicules, imaginés souvent à mi-chemin entre le tricycle et la voiturette. Pour promouvoir ces nouveaux véhicules pour une mobilité douce, 21 constructeurs* viennent de se fédérer pour créer l’association des Acteurs des véhicules légers intermédiaires (Aveli). L’ambition ? Faire émerger la filière économique des véhicules légers fabriqués en France pour les rendre plus accessibles, plus efficients et plus durables qu’une voiture telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Cette nouvelle association a été créée sous l’impulsion de l’eXtrême Défi de l’Ademe, un nouvel écosystème s’est créé pour imaginer, prototyper et produire des véhicules innovants, à la fois légers, durables et plus accessibles qu’une voiture. Ces véhicules, qui combinent les atouts du vélo et de la voiture, sont appelés « véhicules intermédiaires ». Leur conception, destinée à en faire des véhicules durables, passe par une relocalisation de la fabrication en France.

« Des millions de Français pourraient être intéressés par ces véhicules légers, conçus pour remplacer la voiture dans les déplacements de tous les jours, dans tous les territoires, y compris périurbains et ruraux – pour les trajets domicile-travail, pour les déplacements professionnels, pour faire ses courses en ville, pour se déplacer avec ses enfants ou encore pour la livraison urbaine », explique Nicolas Le Douarec, président d’Aveli.

Aveli a pour but de définir, coordonner et promouvoir les actions nécessaires au développement et au renforcement de filières françaises de conception, fabrication, distribution et utilisation des véhicules intermédiaires.

*Aveli est une association loi 1901 créée en mars 2023 par Acticycle, Avatar mobilité, Baker Prax, Colibri Corp, Cyclauto, l’association E-nvy, Eon motors Evol Motion, EV4 France, l’association la Fabrique des mobilités, l’association InVD, Karbikes, Kilow, LHT Systems, Midipile Mobility, Mobico, QBX Cycles, Sanka Cycle, Scaramobile, VeMoo et l’association Vélo Solaire pour Tous.