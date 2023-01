Naissance de la Coalition rétrofit H2

Lancement de la Coalition Rétrofit Hydrogène, une initiative d’entreprises avec la volonté d’industrialiser la transformation de camions lourds à H2. L’objectif est d’atteindre 10 000 camions rétrofités par an en France en 2030 en mobilisant toute la chaîne de valeur du transport : chargeurs, transporteurs, équipementiers, rétrofiteurs, leasers, politiques et administrations publiques.

Les entreprises et organisations e-Néo, DB Schenker, Seiya Consulting, pHYnix, EIT InnoEnergy, et Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe ont lancé la Coalition Rétrofit Hydrogène avec l’ambition d’accélérer l’industrialisation du rétrofit à hydrogène en ce qui concerne les poids lourds.

L’alliance ambitionne un objectif de 10 000 camions rétrofités à l’hydrogène par an en France en 2030. Pour y parvenir, Il lui faudra capitaliser entre 30 et 50 millions d’euros d’investissements industriel mais aussi créer un réseau de rétrofiteurs et de garages de maintenance.

Le groupe se donne aussi pour mission de mobiliser les pouvoirs publics pour adapter la règlementation, la fiscalité et les aides. Il espère bien promouvoir des commandes de camions rétrofités auprès des transporteurs, aidés en cela par les exigences de leurs chargeurs.

Pour Michel Delpon, ambassadeur Hydrogène Vert France 2030, appui de la Coalition : « l’hydrogène est une révolution industrielle qui va mobiliser une partie des 54 milliards d’euros destinés à la réindustrialisation de la France. La solution du rétrofit à hydrogène permettra accélérer la décarbonation du transport lourd et atteindre zéro émission en 2050. »