Napa annonce l'arrivée de nouvelles familles

Déjà présente sur les marchés de la mécanique VL et PL, la marque ajoute les marchés des consommables peinture et carrosserie à son catalogue. Rien qu'en ce mois de février, Napa propose dix nouvelles familles de produits et 280 références, comme par exemple, des abrasifs, masquage, paint cup, collage, mastic, revêtement, aérosols, produits techniques, vernis, apprêts, durcisseurs, préparation peinture, outillage, etc., avec l'objectif de couvrir les besoins des carrossiers. Ce lancement a été assorti d'un accompagnement des distributeurs de la marque dans le conseil et la vente de ces nouveautés. Marc Ripotot, directeur du Category Management AAG, commente : « Le lancement de ces nouvelles gammes a été particulièrement soigné. Formations, publicités sur le lieu de vente, brochures… AAG est depuis de nombreuses années très fort sur ce segment. Cette expérience nous a, d’une part, permis de développer des produits répondant exactement aux besoins des carrossiers mais aussi de mettre en place un programme d’adoption particulièrement abouti. »