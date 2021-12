Napa enrichit ses services

Lancée en France en 2019, la marque Napa propose des gammes de machines tournantes, balais d'essuie-glace, de batteries, huile, lampes, filtres et des kits de distribution. Elle est désormais présente sur le marché du freinage avec plus de 900 références, pour une couverture à 90 % du parc roulant de plus de 5 ans. L'offre freinage est disponible en France via 300 grossistes distribuant la marque. « Les premières semaines de vente sont très encourageantes. C'est à ce jour le lancement Napa le plus dynamique en termes de diffusion [...] », commente Charlotte Gautherin, directrice du programme Napa en France.

Livraison en H+4 partout en France

Alliance Automotive Group annonce par ailleurs un stockage en plateforme régionale. L'objectif est de renforcer la qualité de service des distributeurs de la marque en proposant un accès en H+4 de l'offre Napa. « Pouvoir proposer 100 % des références Napa en région, au plus proche de nos distributeurs est donc une réelle avancée. [...] Avec le renfort des stocks régionaux, ils pourront plus que jamais tenir la promesse de la marque auprès de leurs clients : avec Napa, on n'attend pas », ajoute Charlotte Gautherin. La marque est déjà disponible sur les plateformes Préférence du Sud-Est, de la région parisienne et du Nord. Le déploiement sur les autres plateformes Préférence est en cours, et sera complété d'ici à la fin de l'année.