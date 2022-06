Napa étend son offre aux liquides de refroidissement et de lave-glace

Après les kits de distribution, les balais d’essuie-glaces, les alternateurs et démarreurs, les batteries et les huiles c’est au tour d’une gamme de liquides de refroidissement et de lave-glace de faire son entrée au sein de la marque du groupe AAG. Pour lancer cette nouvelle famille de produits, Napa propose 13 références de liquide de refroidissement et 8 pour le lave-glace.

Comme pour les autres familles de la marque, la vocation reste identique : proposer une alternative qualité-prix aux marques équipementiers et ce pour plus de 95 % des besoins du garage.