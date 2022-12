Napa lance les tambours de frein

Après le lancement des batteries, des plaquettes de frein et plus récemment des coussins pneumatiques de suspension pour PL, TP et Agri, Napa gonfle son offre sur le truck avec une nouvelle gamme de tambour.

Ce sont au total, 34 nouvelles références, permettant de couvrir 80% des besoins du parc roulant, qui rejoigent les stocks des distributeurs officiels de la marque en France depuis mi-novembre. En complément de l’offre tambour, 12 références de garnitures (certifiées ECE R90) complètent cette familles de pièce. En janvier, 11 kits de segments de frein garnis seront également lancés afin de répondre aux besoins des professionnels du secteur.

« Nous sommes très fiers de compléter notre offre NAPA sur le poids lourd. Nous avons lancé 5 gammes cette année pour le marché du truck et cette tendance va s’accélérer l’année prochaine au regard du succès de nos premiers lancements. Très clairement, nos clients réparateurs sont enthousiastes et nos distributeurs s’approprient facilement NAPA taillé sur mesure pour eux. » explique Marc Ripotot, directeur du category management d’AAG.