Napa lance ses gammes techniques

Depuis son lancement en France en 2019, Napa commercialise huit familles de produits (distribution, batterie, essuyage, filtration, freinage, lampes, lubrifiant et machines tournantes). Cette année la marque a étoffé son offre avec huit nouvelles références de lave-glace et de 13 références de liquide de refroidissement. De plus, Napa enrichit sa gamme d'amortisseurs avec plus de 300 références pour une couverture de 80 % du parc dès son lancement en septembre. Les gammes sont composées à 90 % d'amortisseurs à gaz et à 10 % à huile. Elles sont garanties 3 ans ou 60 000 km. Par ailleurs, à l'occasion du salon Equip Auto, la marque présentera également la PSD et les roulements pour les véhicules légers, ainsi que les plaquettes de frein sans oublier les coussins d'air dédiés au poids lourd.

Enfin, une nouvelle gamme consommable peinture et carrosserie est actuellement en préparation.