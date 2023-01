Napa lance une gamme de roulements de roues

Napa poursuit son développement sur le marché de la rechange avec le lancement d'une gamme de roulements de roues. Au total, la marque de distribution propose 148 références couvrant 90 % du parc VL français. « À l’instar de toutes les gammes Napa lancées dans l’Hexagone et dans le monde, nous n’avons fait aucun compromis : ni sur la qualité ni sur la performance toutes deux équivalentes à l’origine. La gamme est produite dans une usine accréditée ISO 9001 et IATF 16949. Cette norme spécifique au secteur automobile définit des exigences dans le processus qualité et favorise l'amélioration continue, la prévention des défauts et la réduction des non-conformités. En achetant Napa, le réparateur achète un produit de qualité équivalent à l’OE », commente Marc Ripotot, directeur du category management. La gamme comprend des kits composés de roulements à billes, à rouleaux ou conique complétés de tous les accessoires nécessaires au montage des différents types de roulement de roues comme le capuchon, l’encodeur ABS, ou le boulon d’articulation.

Par ailleurs, Napa rappelle sa présence sur le marché des huiles avec une gamme composée de 21 lubrifiants différents, dont 7 huiles de transmission (75W80, Auto-trans D III, CVT, etc.) et 14 huiles moteurs (5W30 C2, 10W40, 5W40, etc.). Les huiles moteurs sont disponibles en bidons de 2 et 54 l ou de 20, 60, 210 l ou encore 1 000 l, et disposent des homologations constructeurs.