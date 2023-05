Napa mise sur la compétition pour construire sa notoriété

« La compétition est un moyen d’impliquer les réseaux et les clients du groupe au travers d’expériences humaines uniques ». Napa vient d’annoncer sa présence dans le championnat de France de rallycross aux côtés du Team MDA. Dans le même temps, la marque de distributeur d’Alliance Automotive Group soutiendra le Team Robineau engagé en championnat de France camion (intégrant les 24 Heures du Mans).

Plus de 5 000 références de pièces

Les deux programmes de sponsoring s’inscrivent dans la continuité du développement du label de distributeur sur le marché français. Avec plus de 5 000 références tous secteurs confondus (véhicule léger, poids lourd et consommables des ateliers), Napa couvre plus de 85 % des besoins des professionnels de la réparation VL et PL. L’offre va continuer à s’élargir, promet le groupe qui entend maintenir le « fort » dynamisme commercial de la marque auprès de ses distributeurs et des réparateurs de ses réseaux.

Asseoir les valeurs de performance et de qualité

« En très peu de temps, Napa a rencontré une forte adhésion des professionnels sur le marché français, déclare Marc Ripotot, directeur Trading Group, d’Alliance Automotive Group France. Son image et sa qualité sont d’ores et déjà reconnues. La compétition doit nous permettre de continuer à asseoir nos valeurs de passion, de performance et de qualité. »