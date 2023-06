NAPA se lance sur l’éclairage PL

Les 19 nouvelles références d’ampoules 24 volts qui viennent compléter l’offre Napa Truck permettent de couvrir 90% de ce parc de véhicules. L’offre se décline en deux gammes ; les ampoules standards et les ampoules HD qui revendiquent une meilleure résistance aux vibrations.

Parmi ces gammes, figure plusieurs typologies d’ampoules comme les modèles halogènes et les modèles classiques de signalisation. Un coffret de secours, obligatoire au regard du Code de la route, composé de 5 références vient compléter cette gamme afin de parer toute défaillance.

Un pack de lancement complet a été déployé par les équipes Napa afin d’accompagner au mieux les distributeurs dans l’identification et la revente des lampes. Avec le rajout des ampoules 24 volts pour poids lourd, c’est maintenant 5 familles produits et plus de 400 références que les réparateurs peuvent trouver dans les rayonnages des distributeurs officiels de la marque.