Nappa est aux petits soins des mécaniciens

Après le lancement récent d'une offre de para-peinture, Napa poursuit sur le marché des consommables avec cette fois une gamme inédite de produits d’hygiène, fabriqués en France.

10 produits démarrent cette nouvelle offre. Savons, produits d’essuyage et lingettes sont accessibles auprès de tous les distributeurs officiels de la marque depuis mi-mars. 3 formules de savon pour 3 utilisations bien distinctes sont proposées : une crème lavante pour une utilisation quotidienne et des savons d’atelier microbillés, déclinés en 2 formules : une pour les salissures tenaces et une autre plus concentrée et plus puissante pour les salissures extrêmes. En ce qui concerne les produits d’essuyage, est proposé une bobine blanche plutôt dédiée à l’essuyage mains et une bobine chamois plus économique et plutôt pensée pour l’essuyage pièces et atelier.

A l’instar de l’élargissement des gammes existantes, les nouvelles gammes Hygiènes ont été pensées pour répondre aux besoins réels des réparateurs. « Les savons par exemple ont été créés en partant de la vie quotidienne en atelier. Avoir un savon pour les salissures tenaces et un savon pour les salissures extrêmes rencontre parfaitement les besoins d’un mécanicien. Même chose pour les bobines d’essuyage : à chaque usage, une réponse Napa. » explique Marc Ripotot, directeur Trading Group.