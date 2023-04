Navya sera fixé sur son sort le 18 avril 2023

Le spécialiste de l’autonomisation de la conduite, plus précisément des navettes autonomes, Navya sera fixé sur son avenir le 18 avril 2023. Le groupe, qui compte notamment Keolis et Valeo parmi ses actionnaires, a été placé en procédure de redressement judiciaire le 1er février dernier par le tribunal de commerce de Lyon.

Deux repreneurs de premier plan

La période d’observation avait été étendue par le tribunal, Navya ayant reçu quatre propositions de reprise. À l’issue d’une audience qui s’est tenue le 12 avril, deux dossiers ont été jugés recevables, selon des sources proches de l’opération. La première émane de Gaussin et de Macnica, spécialiste japonais des composants électroniques et de solutions technologiques avancées (IA), qui travaille déjà avec Navya. La seconde a été déposée par un pool réunissant Alten et Ellectramobilys, une société spécialisée dans la conception de véhicules utilitaires électriques légers de nouvelle génération qui détient notamment la propriété intellectuelle de Muses.

Le marché des navettes autonomes peine à décoller

La suspension de la cotation des actions Navya, effective depuis le 25 janvier 2023, reste maintenue. On peut rappeler que la direction de Navya a reporté la publication de ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, initialement prévue le 31 mars 2023. Elle doit intervenir le 30 avril 2023, soit une dizaine de jours après la date de l’audience finale au tribunal de commerce de Lyon. Selon une source proche du dossier, une issue positive devrait être trouvée à cette occasion : « L’épisode malheureux des erreurs de communication financière avait froissé plusieurs actionnaires et généré une forte crispation. Il n’en reste pas moins que l’expertise de Navya est précieuse à plus d’un titre. Même si le marché mondial des navettes autonomes peine à décoller, faute d’un business model éprouvé ».