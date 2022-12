Neil Rogers prend la tête de Carglass France

Armé d’une solide expérience de gestion d'entreprises internationales dans des environnements à la fois B2B et B2C, Neil Rogers a rejoint le groupe Belron propriétaire du réseau de vitrage dès 2018, en tant que directeur général de la région ibérique. Il prendra ses fonctions de président de Carglass France le 1er janvier 2023 en succédant à Eric Girard, qui fait valoir ses droits à la retraite après 17 ans à ce poste.

Rappelons que pendant ces 17 dernières années, sous l'impulsion de son dirigeant, l’entité française de Carglass a connu un développement exceptionnel avec notamment un réseau qui a triplé, atteignant aujourd’hui plus de 470 centres en s’appuyant sur des partenariats stratégiques noués avec de grandes marques telles que Total Energies, Norauto, et Midas.

Rappelons aussi que dès 2010, sous la même direction, Carglass s’est engagé dans la transition écologique via des programmes de RSE qui ont été déployés et intensifiés au fil des années et qui font aujourd’hui de Carglass France, une filiale majeure du développement durable au sein du groupe Belron. Aujourd’hui le spécialiste recycle 97% de ses déchets, 100% de ses vitrages et a d’ailleurs obtenu ces dernières années les certifications ISO 9001, 14001 ainsi que le label Gold Ecovadis .

L’actualité au sein du groupe Belron c’est aussi la nomination de son nouveau pdg, Carlos Brito.