NewALD : l'acquisition de LeasePlan par ALD Automotive légèrement décalée

Le 4 novembre dernier, ALD Automotive a annoncé des chiffres en croissance sur les 9 premiers mois de l'année. "Dans un contexte de détérioration de l'environnement géopolitique et macroéconomique, avec des perturbations continues des chaînes d'approvisionnement, ALD a de nouveau enregistré une forte performance au troisième trimestre, commente le directeur général du groupe, Tim Albertsen, dans un communiqué. Nos résultats financiers record reflètent la solidité de notre modèle économique et notre capacité à nous adapter rapidement à des situations sans précédent. 2022 s'annonce comme une autre excellente année, confirmant notre réputation de croissance rentable tout au long du cycle". Dans le détail, sur la période, le résultat net part du groupe a bondi de 50,5% sur un an, à 918,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel brut d'activité a progressé de 45,2%, à 1,88 milliard d'euros. La marge des contrats de location et des services a augmenté de 23,6% par rapport à la même période de 2021, à 1,26 milliard d'euros. Enfin, l'activité de revente de voitures a bondi de 124,6%, dégageant un résultat de 623,4 millions d'euros contre 277,7 millions d'euros l'an dernier à la même période, et le résultat de ventes de véhicules d'occasion par unité sur neuf mois a atteint à 3149 euros, contre 1 126 euros un an plus tôt.

L'acquisition de LeasePlan prend plus de temps que prévu

La filiale de la société général a profité de la communication de ses résultats pour faire un point sur l'opération annoncée en début d'année qui devrait donner naissance à un "poids-lourd" de la LLD et de la mobilité. ALD continue de travailler à la finalisation de l'acquisition de LeasePlan et prévoit de lancer l'augmentation de capital avant la fin de 2022. Selon l'entreprise, "les processus d'approbation sont en bonne voie" et la clôture de l'acquisition, qui devait intervenir avant la fin de cette année, devrait finalement "suivre au premier trimestre 2023".

Rappelons que la Société générale, propriétaire de 80% du capital de l'actuel ALD, restera l’actionnaire majoritaire de ce nouvel ensemble, à hauteur de 53 %. Par ailleurs, les fonds actionnaires de LeasePlan (TDR Capital, mais aussi le fonds souverain d’Abu Dhabi et le fonds GIC de Singapour) resteront aussi au capital du nouveau groupe, avec une participation de 30,75%.

"Les coûts liés à la clôture de l'opération, au changement de statut d'ALD vers un statut régulé et à la finalisation de l'intégration efficiente et harmonieuse de LeasePlan ont augmenté tout au long de l'année, reflétant l'intensification des travaux en vue de la clôture", indique le groupe. Dans ce contexte, ALD a relevé son estimation de l'impact de ces coûts sur l'ensemble de l'année 2022 à environ 120 millions d'euros, au lieu d'environ 100 millions d'euros.lus au dernier trimestre 2022.